Bad Bentheim Mächtig ins Zeug legen wollen sich in diesem Jahr junge Kicker aus der Fußball-AG des Bad Bentheimer Jugendhauses. Die Nachwuchsfußballer aus dem „Treff 10“ haben sich für den „FC Twente Cup“ angemeldet. Bei dem Projekt des Profivereins aus Enschede müssen die Teilnehmer nicht nur auf, sondern auch abseits des Fußballfeldes überzeugen. Um den Sprung in die Endrunde zu schaffen, müssen die Mannschaften in den kommenden Monaten Punkte mit verschiedenen Aktionen sammeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/twente-cup-mit-bad-bentheimer-teilnahme-274638.html