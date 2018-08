Empfehlung - Trödler trotzen schweren Regenwolken in Bad Bentheim

Bad Bentheim Erst reist der Pavillon bei strömendem Regen – dann auch noch die eigene Hose. Eigentlich Grund genug für Christopher Kunze, wieder zu fahren. Schließlich scheinen die grauen Regenwolken über dem Schlosspark in Bad Bentheim gar nicht mehr verschwinden zu wollen. Aber der Hobby-Flohmarktverkäufer aus Bad Bentheim klingelt kurzerhand seine Frau per Telefon aus dem Bett und wünscht sich Wechselkleidung. Das Durchhaltevermögen zahlt sich für ihn aus: Gegen 11 Uhr bahnt sich die Sonne ihren Weg für ein paar Stunden durch die Wolkendecke, es strömen immer mehr Besucher zum Internationalen Flohmarkt. Zwar weniger als bei gutem Wetter – bis zu 15.000 Trödelfans besuchten den Markt in Bad Bentheim in den vergangenen Jahren – aber Christopher Kunze ist zufrieden. Viele seiner DVDs, Computerspiele und Hörspielkassetten wandern in die Rucksäcke von Schnäppchenjägern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/troedler-trotzen-schweren-regenwolken-in-bad-bentheim-247830.html