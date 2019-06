Empfehlung - Trockenheit und Insekten schaden Bäumen im Bentheimer Wald

Bad Bentheim Bei einem Besuch im Bentheimer Wald fällt derzeit vor allem eins schnell auf: Viele der alten Eichen haben fast gar kein oder nur sehr wenig Laub in den Kronen, am Waldboden kommt deshalb ungewöhnlich viel Licht an. „An manchen Stellen sieht es fast aus wie im Herbst, so wenig Blätter hängen an den Bäumen. Für den Kleinen und Großen Frostspanner ist es ein gutes Jahr, später kann auch der Eichenprozessionsspinner eine Rolle spielen“, erklärt Olaf Hoffmann, der als Revierförster der Fürst zu Bentheimschen Domänenkammer unter anderem für den Bentheimer Wald zuständig ist. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/trockenheit-und-insekten-schaden-baeumen-im-bentheimer-wald-303770.html