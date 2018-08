Empfehlung - Touristinformation Bentheim zieht für Umbau um

Bad Bentheim Die Touristinformation Bad Bentheim zieht zum 5. September um: Vorübergehend nutzen die EBB Bad Bentheim und die Touristinformation das Geschäftslokal im Erdgeschoss des Rathauses. Umzugsbedingt bleibt die Touristinformation am Montag, 3. September, und Dienstag, 4. September, geschlossen und ist an diesen Tagen telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. Von Mittwoch, 5. September, an ist das Team wieder erreichbar, die Öffnungszeiten bleiben unverändert. Bis April 2019 sollen die Bauarbeiten im bisherigen Gebäude der Touristinformation dauern. Es wird eine Fußgängerrampe samt zusätzlichem Seiteneingang für Rollstuhlfahrer sowie Familien mit Kinderwagen installiert. Innen wird das Gebäude im Erdgeschoss entkernt und so weit wie möglich barrierefrei und unter Verwendung von Bentheimer Sandstein gestaltet. Außerdem sollen sich Besucher demnächst an fünf digitalen Themeninseln über Burg, Bad und Bühne informieren können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/touristinformation-bentheim-zieht-fuer-umbau-um-248322.html