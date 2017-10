Empfehlung - Toiletten-Chaos am Bentheimer Bahnhof

Bad Bentheim. Dass man am Bad Bentheimer Bahnhof lange Zeit durch ein Fenster steigen musste, wenn man auf den Bahnsteig wollte, ist bekannt. Dass man die Aufzüge seit über einem Jahr nicht benutzen kann, weiß auch jeder. Jetzt ist allerdings ein neues Problem aufgetreten, das für so manchen Reisenden zum drängenden Problem werden kann: Die öffentliche Toilette. Nachdem das alte Toilettenhäuschen im Zuge der Umbauarbeiten abgerissen worden war, gibt es zwar einen Toilettencontainer, nur weiß das offenbar niemand. Vermehrt hatten sich in den vergangenen Tagen Leser bei der GN-Redaktion gemeldet, und darauf hingewiesen, dass es am Bahnhof keine öffentlichen Toiletten mehr gibt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/toiletten-chaos-am-bentheimer-bahnhof--210945.html