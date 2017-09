Empfehlung - Tipps gegen Einbrecher: Experten schulen Senioren

Bad Bentheim. Dreimal setzt Heiko Weckenbrock von der Tischlerei Weckenbrock in Bad Bentheim mit dem Schraubenzieher an – schon ist das scheinbar verschlossene Fenster offen. Er führt den Teilnehmern des Seminars „Wohnsicherheitsberatung und Einbruchprävention“ anschaulich vor, wie einfach ein Fenster aufgebrochen werden kann. Einer der Teilnehmer soll dasselbe nun an einem Fenster mit Pilzzapfenverriegelung ausprobieren und scheitert selbst mit einer Brechstange.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/tipps-gegen-einbrecher-experten-schulen-senioren-209353.html