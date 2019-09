Empfehlung - Tineke Hitman zeigt Kunst zwischen Traum und Albtraum

Bad Bentheim Die Künstlerin aus Friesland abstrahiert ihre Motive und reduziert sie auf figurative Details, die sie farblich kraftvoll hervorhebt. So wie in ihrem Bild „Bataclan“, auf dem Hitman das Grauen des Attentats in dem gleichnamigen Pariser Vergnügungsetablissement thematisiert. Hitman zeigt zerstückelte Körper, einen Kopf, aus dem schreckerstarrte Augen hervorquellen, und das Chaos angesichts des plötzlichen Todes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/tineke-hitman-zeigt-kunst-zwischen-traum-und-albtraum-320783.html