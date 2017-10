Empfehlung - Tierärztin: Pferdevirus geht an die Existenz

Bad Bentheim. Die Erleichterung bei Sarah Dinklage ist groß. Nach drei Monaten ist der Sperrbezirk wegen der gefährlichen und ansteckenden „Blutarmut der Einhufer“ am Freitag rund um ihre Tierarztpraxis in Bad Bentheim aufgehoben worden (die GN berichteten). Während dieser Sperrzeit war die Fachtierärztin für Pferde erheblich in ihrer Arbeit eingeschränkt. Es durften beispielsweise keine Pferde mehr zu ihr in die Praxis gebracht werden. „Wirtschaftlich war das natürlich eine Katastrophe für uns. Jetzt ist es vorbei und es kann endlich wieder losgehen“, freut sich Sarah Dinklage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/tieraerztin-pferdevirus-geht-an-die-existenz-210549.html