Empfehlung - „Team Good Bentheim“ sammelt Lebensmittelspenden

Bad Bentheim Sieben junge Leute stehen vor dem „Lidl“-Markt am Schlosspark-Center in Bad Bentheim, postiert haben sie zwei Einkaufswagen, die sich stetig füllen. Dieses Bild, das sich an den vergangenen zwei Samstagen bot, ist die neueste Aktion des „Team Good Bentheim“ unter Leitung von Sozialarbeiter James Ion: Unter dem Motto „Eine Tüte spenden, viele Tische decken“ bitten sie Supermarkt-Kunden, ein Produkt mehr einzukaufen und zugunsten der Bentheimer Tafel abzugeben. Auch heute stehen die Jugendlichen von 9 bis 12 Uhr bereit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/team-good-bentheim-sammelt-lebensmittelspenden-332112.html