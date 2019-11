Empfehlung - Tagebuch aus Kriegsjahren jetzt im Handel erhältlich

Bad Bentheim Anlässlich des 80. Jahrestags des Beginns des Zweiten Weltkriegs hatten die GN über ein Tagebuch aus den Kriegsjahren 1939 bis 1945 berichtet, das von dem in Bad Bentheim wohnenden Helmut Bock herausgegeben wurde. Das Buch fußt auf den Aufzeichnungen seines Vaters. In dessen öffentlichen Funktionen als Direktor eines Gymnasiums und zeitweiliger Leiter einer NS-Ortsgruppe war der Vater in das damalige Zeitgeschehen eingebunden. Das Tagebuch vermittelt einzigartige Einblicke in das Leben im Spannungsfeld von totalitärem Regime, den Schrecken des Bombenkriegs, Familie, Beruf, sozialem Umfeld und Freizeit. Es sind Einblicke, die weit über Paderborn, dem unmittelbaren Ort des Geschehens, hinausgehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/tagebuch-aus-kriegsjahren-jetzt-im-handel-erhaeltlich-327886.html