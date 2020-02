Empfehlung - Tag der sauberen Landschaft in Bad Bentheim

Bad Bentheim Die Ratsfraktionen rufen dazu auf, dass sich Freiwillige beteiligen und Müll aufsammeln. Inzwischen sind außerdem alle Vereine, Verbände und die Schulen in der Stadt angeschrieben und gebeten worden, sich auch zu beteiligen. Sie haben dabei die Möglichkeit, selbst ein Gebiet auszusuchen, in dem ihre Mitglieder Müll einsammeln wollen. Vorschläge können bis Montag, 2. März, bei den Fraktionsmitgliedern Jörg Beckmann und Johann Bardenhorst abgegeben werden. Treffpunkt für Einzelpersonen und Gruppen, die keine Vorschläge machen, oder sich spontan beteiligen wollen, ist am Samstag, 28. März, um 9 Uhr, am DRK-Heim an der Bentheimer Straße in Hagelshoek. Dort bekommen die Helfer Säcke und Handschuhe. Nach Abschluss der Müllsammelaktion sind alle Helfer zu einem Imbiss eingeladen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/tag-der-sauberen-landschaft-in-bad-bentheim-344173.html