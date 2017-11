Empfehlung - Syrisches Exil-Philharmonieorchester begeistert im Forum

Bad Bentheim. Ihre Musik handelt von der Liebe, der Heimat, der Zerstörung durch Krieg und der Hoffnung auf eine bessere Welt. Die Instrumentalisten sind Profimusiker aus Syrien, die es nach der Flucht aus ihrem Herkunftsland an verschiedene Orte in Europa trieb. Auf Initiative des Bassisten Raed Jazbeh gelang es im Jahr 2015, via Facebook die verstreuten Musiker zu einem Orchester zusammenzuführen. Seither tritt das Ensemble in verschiedenen Besetzungen auf – so auch am Sonntag in Bad Bentheim, wo unter Leitung des Dirigenten und Komponisten Nuri El Ruheibany eindrucksvoll die Botschaft überbracht wurde: In Syrien gibt es nicht nur Gewalt und Terror, sondern auch eine bedeutsame Kultur mit großartigen Talenten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/syrisches-exil-philharmonieorchester-begeistert-im-forum-213680.html