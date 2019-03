Empfehlung - SV Bentheim: Geschenke für die Mitglieder zum Jubiläum

Bad Bentheim Seit 125 Jahren bietet der Sportverein Bad Bentheim (SVB) in der Burgstadt Sport in verschiedenen Disziplinen für Menschen aller Altersstufen an. Er ist damit wahrscheinlich der älteste Sportverein der Grafschaft Bentheim. Das ist für den Verein, seine Förderer und Freunde Grund genug zum Feiern. Ein Sportverein mit einer derartigen Tradition sei mehr als die sportliche Betätigung allein, sagt Vorstand Gerd Heilen im Gespräch mit den GN. Deshalb wolle man das Jubiläumsjahr vor allem den vielen Ehrenamtlichen widmen, die sich um den SV verdient gemacht haben oder heute noch Verantwortung übernehmen. Das gehe nicht ohne Freude an der Aufgabe und der Gemeinschaft, dazu gehöre insbesondere die Wertschätzung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/sv-bentheim-geschenke-fuer-die-mitglieder-zum-jubilaeum-285595.html