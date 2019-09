Empfehlung - SV Bad Bentheim feiert seine 220 freiwilligen Helfer

Bad Bentheim Mit einem Ehrenamtsabend hat der Sportverein Bad Bentheim am Donnerstag im Festzelt auf den Sportanlagen sein 125-jähriges Bestehen begangen. Dort ließ sich nicht der Vorstand, als offiziell gewählte Vertretung des 1700 Mitglieder starken Vereins feiern, stattdessen stellten Vorstand und Orga-Team all die Menschen in den Mittelpunkt, die Tag für Tag, Woche für Woche dafür sorgen, dass alle Abteilungen des großen Vereins erfolgreich arbeiten können. Vom Jugendgruppenleiter bis zur Rentnerband, vom Platzwart bis zum Fußballtrainer waren alle derzeitigen aktiven Helfer eingeladen, zu einem Abend mit Grillbüffet vom Grafschafter Landservice, freien Getränken sowie einem ansprechenden Programm.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/sv-bad-bentheim-feiert-seine-220-freiwilligen-helfer-316282.html