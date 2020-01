Empfehlung - SV Bad Bentheim beginnt mit Tribünenbau an Hauptplatz

Bad Bentheim Das Zentrum der Anlagen verschiebt sich in Richtung Vereinsheim und Umkleidekabinen an die Gutenbergstraße; die Anwohner im Bereich des alten Freibads, an der Großen Maate, werden vom Zuschauerverkehr entlastet, denn der neue Haupteingang soll ab August von der Gutenbergstraße aus erreichbar sein. In Sichtweite des Vereinsheims, zwischen den Plätzen F4 und F2, entsteht derzeit die neue Tribüne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/sv-bad-bentheim-beginnt-mit-tribuenenbau-an-hauptplatz-341582.html