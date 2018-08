Empfehlung - Supersommer lässt Trauben auf Bentheimer Weinberg reifen

Bad Bentheim Folgt auf den Supersommer der Superwein 2018? Wer Herbert Koonen diese Frage auf dem Bentheimer Weinberg stellt, der erntet ein freundliches Lächeln. „Wir haben wirklich ein tolles Weinjahr, die haben gut angesetzt“, sagt er mit Blick auf die 115 Rebstöcke, die sich in sieben Reihen fein säuberlich an den Stangen und Drähten entlangwinden. „Wenn wir das alles abernten, bekommen wir locker 100 Liter“, schätzt der Hobbywinzer. Ob aus den roten und grünen Beeren, die dort in dicken Trauben hängen, aber tatsächlich Wein wird, ist Herbert Koonen und seinen Mitstreitern gar nicht so wichtig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/supersommer-laesst-trauben-auf-bentheimer-weinberg-reifen-245230.html