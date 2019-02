Südstraße in Bad Bentheim soll entlastet werden

Mit den Bebauungen „Im Stegehoek“ und an der Suddendorfer Straße könnte der Verkehr nicht nur an der Südstraße, sondern auch in der Mitte von Bad Bentheim zunehmen. Spätestens Ende 2020 soll daher die B 403 an die Suddendorfer Straße angeschlossen werden.