Empfehlung - Student erfasst alten Baumbestand im Hutewald

Bad Bentheim. In Gummistiefeln stapft der 22-jährige Nordhorner Carl Hesebeck bereits seit einer Woche durch den Hutewald, vorbei an Schlammtümpeln und Dornensträuchern. Neuland ist das für ihn nicht. Der Student der Fachhochschule Göttingen hat im Rahmen eines Praktikums bereits im Bentheimer Wald gearbeitet. Damals hat er das Brombeergestrüpp gemäht, nun ermittelt er die Vitalität der Bäume und sucht nach Lebensräumen für Tiere. Jede Eiche und Buche interessiert ihn dabei nicht. Sein Fokus liegt auf Bäumen, die in ein Meter Höhe einen Umfang von 210 Zentimetern haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/student-erfasst-alten-baumbestand-im-hutewald-203851.html