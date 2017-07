Empfehlung - „Stonerock“ überzeugt mit neuem Konzept

Bad Bentheim. Wetter, Musik, Stimmung – bei der 13. Auflage des „Stonerock“-Festivals am Badepark in Bad Bentheim hat am Sonnabend alles gestimmt. „Wir fragen uns jedes Jahr, ob wir es wieder machen sollen. Aber das sind die Momente, die zeigen, dass sich der große Aufwand lohnt“, sagte Johann Bardenhorst, Urgestein der Konzertinitiative „Alternation“, nach dem Auftritt der Band „Faber“ auf der Hauptbühne. Die Schweizer Formation um den charismatischen Frontmann Julian Pollina alias Faber hatte zuvor einen umjubelten Auftritt hingelegt und damit für einen der zahlreichen Höhepunkte bei dem alternativen Musikfestival gesorgt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/stonerock-ueberzeugt-mit-neuem-konzept-201978.html