Empfehlung - Stonerock-Festival trotzt Wetterkapriolen

Bad Bentheim Das Stonerock-Festival in Bad Bentheim hat am Wochenende den extremen Wetterbedingungen getrotzt und erneut für einen musikalischen Höhepunkt in der Region gesorgt. Am Freitagabend ging bei tropischen Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke die „Rock am Pool Edition" über die Bühne, am Sonnabend folgte ein Festival-Tag nach dem Motto „Indiequerfeldein", bei dem sich die Besucher am Nachmittag auch von einem Gewitter mit Starkregen nicht die Festivallaune verderben ließen.(...)