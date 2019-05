Stonerock Festival 2019 abgesagt

Bad Bentheim Die Konzertinitiative „Alternation“ teilt mit, dass das „Stonerock Festival 2019“ aus verschiedenen Gründen nicht stattfinden kann. „Zum Einen erschweren personelle Veränderungen die Organisation und Durchführung des Festivals. Zum Anderen lässt die momentane finanzielle Situation eine diesjährige Veranstaltung nicht zu“, teilt Johann Bardenhorst in einer Pressenachricht mit. Das finanzielle Risiko, das beim Verein Unabhängiges Jugendhaus Bad Bentheim liegt, sei inzwischen so hoch, dass „die Verantwortung durch Ehrenamtliche einer sicheren und genauen finanziellen Planung bedarf“. Nur mit Hilfe von Förder- und Sponsorengeldern sei diese möglich. Zudem hätten sich die in allen Bereichen gestiegenen Kosten in den vergangenen Jahren nicht mehr durch die reinen Festivaleinnahmen decken lassen. Auch andere Festivals dieser Größenordnung in der Region hätten mit diesen oder ähnlichen Problemen zu kämpfen.

Die Konzertinitiative Alternation hat aber mit den Planungen für das 15. Stonerock Festival in 2020 bereits begonnen, heißt es in der Mitteilung: „Sie freut sich einerseits über neue Leute, die Interesse daran haben, zukünftig bei der Organisation mitwirken zu wollen und andererseits über Sponsoren, die durch finanzielle Unterstützung ein Jubiläumsfestival in 2020 ermöglichen möchten.“

„Alternation“ blickt mit einem gewissen Stolz auf 14 Stonerock Festivals zurück. Von der ganz kleinen Bühne auf dem Amateurfunkerplatz, über das alte Freibadgelände bis hin zum jetzigen Festivalgelände am Badepark Bad Bentheim mit zwei Bühnen und hochwertiger Ton- und Lichttechnik durch das Auszubildendenprojekt der POOLgroup aus Emsdetten.

„Viele tolle, namhafte Bands haben in den vergangenen 14 Jahre auf dem Festival gespielt und das Ganze zu einem schönen, regionalen Livemusikerlebnis gemacht“, findet „Alternation“. Und dieses nicht nur für junge Leute, denn auch für das „etwas ältere“ musikbegeisterte Publikum hat „Alternation“ mit der „Rock am Pool“-Edition ein Angebot geboten. Außerdem hätten viele lokale Nachwuchsbands die Möglichkeit gehabt, auf großer Bühne zu spielen.

„Alternation“ bedankt sich bei allen Unterstützern aus der Bad Bentheimer und Grafschafter Verwaltung und Politik und bei allen Firmen, die durch Spenden und Sponsoring zur Festivalkultur beigetragen haben.

Und Johann Bardenhorst, Gründer der Konzertinitiative „Alternation“ und einer der Projektleiter hofft, dass die Unterstützer auch in diesem Jahr ohne Festival und in den kommenden Jahren weiter mithelfen, die Livemusikszene in Bad Bentheim und die Jugendkultur am Leben zu erhalten. Er ergänzt: „Unser Dank gilt neben den Spendern und Sponsoren auch den vielen Helfern auf dem und um das Festivalgelände und natürlich dem tollen Publikum, das uns 14 Jahre die Treue gehalten hat. Wir nutzen die Pause, um eine finanzielle und personelle Basis für ein 15. Stonerock Festival in 2020 zu schaffen.“

Die Konzertinitiatve „Alternation“ verspricht, dass das Programm im „Treff 10“ in diesem Jahr weitergehen wird und mit entsprechender Unterstützung der Stadt und anderen Förderern auch das ein oder andere Konzerthighlight an der Kirchstraße oder an anderen Orten in Bad Bentheim über die Bühne gehen wird.