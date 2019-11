Empfehlung - Stolperstein-Ausstellung im Bentheimer Rathaus

Bad Bentheim Vor mehr als 20 Jahren hat der Kölner Künstler Gunter Demnig die ersten 50 Stolpersteine in Berlin verlegt, die an Menschen erinnern, die zwischen 1933 und 1945 von Nationalsozialisten verfolgt worden sind – Juden, Sinti und Roma, Widerständler, Homosexuelle oder Zeugen Jehovas. Seitdem sind europaweit mehr als 72.000 Stolpersteine verlegt worden. „Die Ausstellung zeigt die häufig nicht bekannten Grundlagen und vielfältigen Facetten dieses europäischen Kunst- und Erinnerungsprojekts, heißt es in der Ankündigung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/stolperstein-ausstellung-im-bentheimer-rathaus-327885.html