Stimmen, die unter die Haut gehen

gn Bad Bentheim. Auf ein besonderes Konzerterlebnis dürfen sich die Besucher der reformierten Kirche in Bad Bentheim am Sonntag, 29. Oktober, freuen: Dort ist ab 19 Uhr das Duo „Tenöre4you“ zu Gast. „In ihrem Konzert präsentieren sie die perfekte Pop-Klassik-Mischung mit erstklassigem Live-Gesang in italienischem Stil“, heißt es in der Ankündigung.

„Tenöre4you“, das sind Toni Di Napoli und Pietro Pato. Sie singen in ihrem Programm die legendären Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik wie „Nessun Dorma“, „Caruso“, „You raise me up“, „Titanic“, „Over the Rainbow“, „All by myself“, „Volare“, „Der Pate“, „Cielito Lindo“, „My Way“, „Time to say goodbye“ und viele mehr.

Toni Di Napoli „beeindruckt mit seiner Stimme und wechselt mit Leichtigkeit zwischen den Musikstilen“, kündigen die Veranstalter an. Pietro Pato interpretiert „gefühlvoll und ausdrucksstark Welthits der Popmusik. Bei Gospels und Spirituals, Blues und Soul jedoch ist er in seinem wahren Element und stellt seine Vielseitigkeit unter Beweis“, wird der Künstler beschrieben.

Eintrittskarten für das Konzert sind im Vorverkauf zum Preis von 18,50 Euro erhältlich, an der Abendkasse kosten die Tickets 21 Euro. Kartenbestellungen sind möglich unter Telefon 01805 565465. Vorverkaufsstellen vor Ort sind in Bad Bentheim in der evangelischen Kirche (nach den Gottesdiensten), bei der Touristinformation an der Schlossstraße 18 sowie in Gildehaus bei Hölscher & Beernink, Neuer Weg 28. In Schüttorf gibt es Eintritts karten bei der Schreibwarenhandlung Moldwurf an der Föhnstraße 6–8. Auch Online-Bestellungen sind möglich über die Seite www.tenoere4you.de.