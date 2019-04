Sterne-Restaurant „Keilings“ schließt im Oktober

Das Gourmetrestaurant „Keilings“ in Bad Bentheim schließt im Oktober seine Türen. Das haben die Betreiber am Montag bestätigt. In einem Schreiben an die GN begründen sie ihren überraschenden Schritt. Das „Keilings“ führt seit 2018 zwei Michelin-Sterne.