Empfehlung - Stephan Weil besucht die Ideenschmiede Bad Bentheim

Bad Bentheim. Der Zeitplan war eng gestrickt für den Besuch des Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) am Mittwoch in Bad Bentheim. In zweieinhalb Stunden besuchte er die Kindertagesstätte Regenbogen in Gildehaus, die Grundschule Bad Bentheim und den Bahnhof. Dabei zeigte sich der Landesvater überrascht von den vielen Plänen und Ideen der Stadt und der Grafschaft Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/stephan-weil-besucht-die-ideenschmiede-bad-bentheim-231372.html