Stefan Rott regiert als Schützenkönig Bardel

Bardel Beim Schützenfest des Schützenvereins Bardel wurde am Pfingstsonntag Stefan Rott König nach dem 81. Schuss. Zu seiner Königin erwählte er sich Nina Schütmann. Dem Thron gehören an als Ehrenherren Andre Brameier und Tim Hollmann sowie als Ehrendamen Meike Büsscher und Lena Lichtendonk. Das Amt des Mundschenks teilen sich Melanie Ellen, Oliver Ellen, Nico Spalink, Sven Ruhkamp und Florian Muelder. Beim Kinderschützenfest am Pfingstmontag wurde Tim Meierlammers König. Seine Königin heißt Rike Jonas. Dem Thron gehören Lia Meierlammers, Theresa Brameier, Tom Brüggemann, Jona Muelder, Maja Veeltmann und Per Brüggemann an.