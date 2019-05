Startschuss für den Breitbandausbau in den Landgemeinden

Am Montag ließ die Muenet GmbH aus Coesfeld durch einen Lohnunternehmer die ersten Leerrohre für die Glasfaserkabel in Holt und Haar verlegen. Bis Ende des Jahres sollen alle Landgemeinden an das Glasfasernetz angeschlossen sein.