Stadtschützenfest: Großer Zapfenstreich zum Abschluss

gn Bad Bentheim. Die Schützenfestwoche in Bentheim wird am Sonntag mit einem feierlichen Zapfenstreich in der Burg und anschließendem Feuerwerk abgeschlossen. Veranstalter ist die Stadt Bad Bentheim.

Die Stadtkapelle gibt dazu ab 19.30 Uhr zunächst ein Konzert, danach folgt ein unterhaltsamer Auftritt der Gruppe City of Nordhorn Pipes & Drums, heißt es in der Ankündigung. Gegen 21 Uhr beginnt das Zeremoniell des Großen Zapfenstreichs, welches von Martin Nyenhuis als Kommandant geleitet wird. Teilnehmer sind neben dem Schützenoffizierkorps die Freiwilligen Feuerwehren Bad Bentheim und Gildehaus, die als Fackelträger fungieren, sowie die Stadtkapelle und der Spielmannszug der Feuerwehr Bad Bentheim, die den musikalischen Part übernehmen. Zum Abschluss wird vom Pulverturm und den südlichen Wehrmauern der Burg gegen 22 Uhr ein Höhen- und Barockfeuerwerk abgefeuert.