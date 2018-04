Empfehlung - Stadtradler schwingen sich wieder auf den Sattel

Nordhorn/Bad Bentheim. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr in beiden Kommunen als Hauptpreis ein Fahrrad im Wert von 1000 Euro. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmer ausgelost, die fleißigsten Radler werden ebenfalls belohnt. „Die gefahrenen Kilometer können ganz einfach in die Stadtradel-App eingetragen werden, oder auch im Fietsenprotokoll an die Stadt geschickt werden“, erklärt Vera Edeling, Bad Bentheims Nachhaltigkeitsmanagerin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/stadtradler-schwingen-sich-wieder-auf-den-sattel-233111.html