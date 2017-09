Empfehlung - Stadtradeln in Bad Bentheim: Weniger Radler als 2016

Bad Bentheim. Die Stadt Bad Bentheim gehört beim Thema Stadtradeln zu den Vorreitern in der Grafschaft Bentheim. In diesem Jahr nahm die Kommune bereits zum dritten Mal an der bundesweiten Veranstaltung teil. Vom 19. August bis 8. September waren die Einwohner aufgerufen, möglichst oft auf das Fahrrad als Verkehrsmittel umzusteigen. Insgesamt nahmen in den drei Wochen 176 aktive Radfahrerinnen und Radfahrer in dreizehn Teams am Stadtradeln teil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/stadtradeln-in-bad-bentheim-weniger-radler-als-2016-209218.html