Empfehlung - Stadt plant Bahnhofsviertelfest

Bad Bentheim Die Stadt Bad Bentheim plant für Sonntag, 17. Mai, ein Fest im Bahnhofsviertel. Das kündigte Bürgermeister Dr. Volker Pannen in einem Pressegespräch an. Anlass ist der Tag der Städtebauförderung, der einen Tag vorher, am Samstag, 16. Mai, bundesweit begangen wird. Weil viele Menschen samstags eher anderen Beschäftigungen, etwa der Gartenarbeit, nachgehen, hat man sich in der Verwaltung entschieden, das Fest auf den Sonntag zu legen. Auch soll es nicht, wie im vergangenen Jahr das Familienfest auf dem Mühlenberg, am Muttertag stattfinden, sondern eine Woche danach. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/stadt-plant-bahnhofsviertelfest-343092.html