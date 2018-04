Empfehlung - Stadt Bad Bentheim lehnt Baumschutzsatzung ab

Bad Bentheim. Nachdem 1987 und 1989 in den politischen Gremien der Stadt über eine Baumschutzsatzung diskutiert worden war, ohne dass dies zu einem Ergebnis geführt hätte, hatte die Fraktion Bündnis/Die Grünen im Bad Bentheimer Rat das Thema wieder aufgegriffen. Als Fachmann hatte der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Energie im Februar den ehemaligen Ersten Kreisrat Hans-Werner Schwarz hinzugezogen und gebeten, das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Schwarz stellte dabei laut Verwaltung fest, dass eine Baumschutzsatzung einen Eingriff in Eigentumsrechte darstelle, welcher zwar gerechtfertigt sei, die Bürger allerdings veranlassen könne, ihre Bäume zu fällen, bevor sie von der Baumschutzsatzung erfasst werden. Damit würde die Alterung vieler Bäume und auch eine Neuanpflanzung verhindert werden. Die Baumschutzsatzung verfehle damit ihren Zweck. Man könne davon ausgehen, dass die Bürger selbst Interesse am Erhalt ihrer Bäume hätten. Die grundlose Fällung älterer Bäume stelle eine Ausnahme dar. Eine Baumschutzsatzung bedeute dagegen nicht nur zusätzliche kostenintensive Arbeit, sondern gebe auch häufig Anlass zum Streit zwischen Bürgern und Verwaltung, bis hin zu Gerichtsverfahren. Wenn private Grundstückseigentümer Bäume fällten, dann aus persönlichen und meist auch nachzuvollziehenden Gründen und nicht einfach ohne Grund. Letztlich, so Schwarz, würde die Errichtung einer Baumschutzsatzung auch dem Trend der Entbürokratisierung entgegenstehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/stadt-bad-bentheim-lehnt-baumschutzsatzung-ab-232301.html