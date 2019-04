Empfehlung - Stadt Bad Bentheim: Krabbes Plakate zu Recht abgehängt

Bad Bentheim 19 Wahlplakate hat Landratskandidatin Henni Krabbe am Dienstag an Laternen im Bentheimer Stadtgebiet aufgehängt – und 19 Plakate wurden am Mittwochvormittag vom Bauhof der Stadt auf Geheiß des Ersten Stadtrats Heinz-Gerd Jürriens wieder entfernt. Die Landratskandidatin kritisiert das Vorgehen der Verwaltung in einer Pressemitteilung scharf. „Damit fühle ich mich in meinem demokratischen Grundrecht der freien Meinungsäußerung beschnitten“, lässt sie sich zitieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/stadt-bad-bentheim-krabbes-plakate-zu-recht-abgehaengt-291647.html