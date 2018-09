Stadt Bad Bentheim bietet Kinderbetreuung in den Ferien an

Bad Bentheim Zum regelmäßigen Angebot der Stadt Bad Bentheim gehört die Ferienbetreuung. Wer dieses Angebot nutzen möchte oder muss, kann sein Kind jetzt auch schon online auf der Internetseite www.ferienbetreuung-badbentheim.de anmelden, heißt es in einer Mitteilung. Auch eine kurzfristige Anmeldung ist möglich.

In den nächsten Tagen werden auch die Anmeldungen und Informationen zur Betreuung in den bevorstehenden Herbstferien an den Grundschulen verteilt.

Die Ferienbetreuung beginnt am Montag, 1. Oktober, und endet am Freitag, 12. Oktober. Die Kinder können von 7.30 Uhr bis spätestens 8.30 Uhr gebracht werden. Die Abholzeiten sind von 12.30 Uhr bis 13 Uhr, erweiterte Betreuungszeiten werden bis 13.30 und 14.30 Uhr angeboten. Die Betreuung findet im Nebengebäude der Realschule, Gartenstraße 1 in Bad Bentheim statt.

Der Beitrag ist nach Einkommen gestaffelt; die erweiterten Betreuungszeiten sind gesondert zu zahlen und unterliegen nicht der Staffelung. Für eine Betreuung bis 13.30 Uhr sind pro Woche 5 Euro und für eine Betreuung bis 14.30 Uhr 10 Euro mehr zu zahlen. Es kann kein Mittagessen zubereitet werden, aber es wird regelmäßig Obst angeboten. Getränke und Frühstück müssen mitgebracht werden.

Die Kinder im Grundschulalter werden von in der Jugendarbeit erfahrenen Teamern betreut. Ein auf die Kinder abgestimmtes Programm verspricht viel Spaß, kündigt die Stadt an.

Für Rückfragen steht Ute Jasniack-Collet unter Telefon 05922 7317 oder per E-Mail an jasniack@badbentheim.de zur Verfügung.