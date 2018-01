Empfehlung - Stadt Bad Bentheim bietet in Osterferien Kinderbetreuung an

gn Bad Bentheim. Die Betreuung beginnt am Montag, 19. März, und endet am Dienstag, 3. April. In der Zeit von 7.30 bis 12.30 Uhr beziehungsweise 13 Uhr werden die Kinder im Forum I der Realschule Bad Bentheim an der Brennereistraße beaufsichtigt. Falls darüber hinaus noch eine Betreuung benötigt wird, können Kinder bis 13.30 und 14.30 Uhr beaufsichtigt werden. Die Kinder können nach eigenen Wünschen basteln und spielen. Auch Ausflüge in die nähere Umgebung sind vorgesehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/stadt-bad-bentheim-bietet-in-osterferien-kinderbetreuung-an-222588.html