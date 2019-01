Stadt Bad Bentheim bietet Betreuung in den Osterferien an

Bad Bentheim Die Stadt Bad Bentheim bietet in den Osterferien (8. bis 23. April) eine Betreuung für Kinder im Grundschulalter von 7.30 bis 12.30 beziehungsweise 13 Uhr an. Außerdem werden erweiterte Zeiten (13.30 Uhr und 14.30 Uhr) angeboten, die allerdings mit zusätzlichen Kosten verbunden sind. Die Beiträge für die Betreuung sind nach Einkommen gestaffelt, die Höhe des Betrages (Staffelung) kann bei Ute Jasniack-Collet unter Telefon 05922 7317 erfragt werden. Der Familienpass für Eltern mit geringem Einkommen wird berücksichtigt. Anmeldungen für die Betreuung können ab sofort online auf www.www.ferienpass-badbentheim.de oder schriftlich erfolgen. Anmeldeunterlagen gibt es bei Jasniack-Collet unter Telefon 05922 7317 oder im Rathaus, Schlossstraße 2, Zimmer 4, zu den allgemeinen Öffnungszeiten.

Die Kinder werden von Teamern betreut, die in der Jugendarbeit erfahren sind. Es wird gespielt, gemeinsam gefrühstückt, gebastelt, gemalt und kleinere Ausflüge in die Umgebung gemacht. Die Betreuung findet in der Realschule im Forum 2 statt.