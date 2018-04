Empfehlung - Stadt Bad Bentheim baut Bushaltestellen weiter aus

is Bad Bentheim. Die Stadt Bad Bentheim ist in der Fläche mit zahlreichen Bushaltestellen und Haltepunkten (Ein- und Ausstiege) überzogen. Insgesamt gebe es im Gemeindegebiet 152 Haltepunkte verteilt auf 77 Haltestellen, berichtete Britta Kwakkel vom Fachbereich „Zentrales und Bauen“ kürzlich den Mitgliedern des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Energie. Ein Großteil davon liegt im Außenbereich. Im innerstädtischen Bereich gibt es immerhin noch 63 Haltepunkte, von denen zehn im vergangenen Jahr barrierefrei ausgebaut worden sind. Dazu zählen die Haltestellen Milkmannstraße, Ferienresort, Bahnhof Gildehaus, Zentrum, Schürkamp und Bahnhofstraße. Die meisten Haltepunkte liegen im Kernbereich Bentheims (37), 26 in Gildehaus und 31 im Bereich Bardel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/stadt-bad-bentheim-baut-bushaltestellenweiter-aus-232644.html