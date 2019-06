Spürhund Raptor findet Kokain-Versteck

Osnabrück Spürhund Raptor hat wieder einmal eine feine Nase bewiesen. Weil er auffallend starkes Interesse an einem Fahrzeugheck zeigte, fanden die Ermittler des Osnabrücker Zolls dort ein schwarzes Folienpaket, das in Dachdeckerblei eingewickelt war und zwischen Stoßstange und Kofferraumabschlussblech versteckt war. Beim Öffnen dieses Paketes kamen 1200 Gramm Kokain zum Vorschein. Die Drogen haben einen Wert von etwa 86.000 Euro, teilt der Zoll am Dienstag mit.

Ein 59-Jähriger hatte das Kokain über die Grenze geschmuggelt. Die Zöllner hatten ihn am Montagnachmittag auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn 30 kontrolliert. Er hatte angegeben, für zwei Tage bei Verwandten in Den Haag gewesen zu sein.

Seine Heimreise endete für ihn an der Grenze. Der 59-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde ins Gefängnis gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.