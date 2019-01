Spürhund Raptor erschnüffelt Drogenversteck im Auto

Waldseite Drogenspürhund Raptor hat am Mittwoch das Versteck eines Schmugglers erschnüffelt. Bei der Intensivkontrolle des Osnabrücker Zolls zeigte der Hund „auffallend starkes Interesse am linken Fahrzeugschweller. Dort stellten die Ermittler einen Hohlraum fest, indem sich 24 Folienschweißbeutel mit 6040 Gramm Marihuana und zwei Plastiktüten mit insgesamt 974 Gramm Kokain befanden“, heißt es in einem Bericht.

Zuvor hatte der Fahrer des Wagens angegeben, für drei Tage bei Verwandten in den Niederlanden gewesen zu sein. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er auf dem Rastplatz Waldseite Süd. Doch die Zöllner zweifelten an der Aussage und entschieden sich für eine Intensivkontrolle. Raptor gab ihnen mit seinem Fund recht.

Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der 57-jährige Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.