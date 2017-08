Empfehlung - Sportliche Kinder erhalten Abzeichen in Gildehaus

haGILDEHAUS. Zum 18. Mal hat die Leichtathletik-Abteilung des TuS Gildehaus in den Sommerferien Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geboten, die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen zu erfüllen. Insgesamt 36 Mädchen und Jungen haben an fünf Nachmittagen im Mühlenbergstadion ihre Vielseitigkeit in den Kategorien Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination bewiesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/sportliche-kinder-erhalten-abzeichen-in-gildehaus-203112.html