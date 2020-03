Empfehlung - Sportabzeichen: TuS übergibt Urkunden und Anstecknadeln

Gildehaus . Das Sportabzeichen ist seit über vier Jahrzehnten fester Bestandteil des Vereinslebens beim TuS Gildehaus. Das wurde am Sonntagnachmittag deutlich, als der Vorstand insgesamt 48 Erwachsene sowie 26 Kinder und Jugendliche in das Vereinsheim am Romberg zur Übergabe der Urkunden und Anstecknadeln eingeladen hatte. Zusammen mit den 40 Kindern, die im Rahmen der Ferienpassaktion die Bedingungen erfüllt hatten, ergibt sich die stattliche Zahl von 114 Absolventen. Diese Erfolgsbilanz verdeutlicht: das gesteckte Ziel, die Marke von 100 erfolgreichen Bewerbern zu erreichen, ist deutlich überschritten worden. Die Zahlen verdeutlichen aber auch, dass den 66 Kindern und Jugendlichen 48 Erwachsene gegenüberstehen. Damit wurde das von Sportabzeichen-Obmann Jan Theißen und den Übungsleitern ausgegebene Ziel: „Mehr Sportabzeichen an Kinder und Jugendliche" erreicht. Die Veranstaltung ist nach den Worten des Vereinsvorsitzenden Bernd Schulte-Westenberg eine der wenigen Vereinsaktivitäten, um abteilungs- und spartenübergreifend die Gemeinsamkeit des Vereins mit seinen etwa 1650 Mitgliedern zu offenbaren. Vier Vereinsmitglieder wurden besonders ausgezeichnet: Christel Tabbert stellte sich zum 25. Mal der Vielseitigkeitsprüfung. Sie ist zugleich mit 80 Jahren die älteste Teilnehmerin des Obergrafschafter Vereins. Regelmäßig ist sie beim „Lauftreff", der „Er- und Sie-Gruppe" und beim „Nordic Walking" dabei. Hildegard Redmann ist ebenfalls in der „Er- und Sie-Gruppe", im „Lauftreff" und in der Rennradgruppe aktiv. Außerdem ist sie seit 2003 in der Organisation des Bentheimer Waldlaufes engagiert. Auch sie kann auf 25 erfolgreiche Prüfungen zurückblicken. (...)