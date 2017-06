Spielmannszug bereitet sich auf Stadtschützenfest vor

gn Bad Bentheim. Von Freitag bis Sonnabend hat der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr viel an den Musikstücken gearbeitet, damit alle Noten zum Stadtschützenfest perfekt sitzen. Am Sonnabendnachmittag war es an der Zeit fürs Marschtraining. Für alle Musiker hieß es dann „Im Gleichschritt Marsch“.

In Links- und Rechtskurven um einen kleinen Parcours herum bis zum „Stillgestanden“ führte Tambourmajor Norbert Tannhäuser gekonnt seinen Spielmannszug. Hierzu wurden auch die jüngsten Musiker der Stadtkapelle, die „Castle Kids“, eingeladen. So konnten auch einige Jugendliche der „Castle Kids“ ihre ersten Marscherfahrungen sammeln. Schnell stellten die jungen Musiker fest, dass es gar nicht so einfach ist, zu musizieren und dabei zu marschieren, heißt es in einer Mitteilung der Bentheimer Feuerwehr. In Vorbereitung auf das Stadtschützenfest wird der Spielmannszug noch ein weiteres Probewochenende durchführen, wobei die jungen Gäste zum Marschtraining wieder herzlich willkommen sind, teilt die Feuerwehr mit.