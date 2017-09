Empfehlung - Spielerisch und frei der Kunst begegnen

Gildehaus. „Ich male nicht für alte Knacker“ lautet ein Miró-Zitat am Eingang der Ausstellung in Gildehaus. Und das ist ein schönes Leitmotiv für diese Schau. Miró bezog sich damit nicht auf das Lebensalter der Betrachter, sondern auf vorgefasste und fertige Vorstellungen von der Welt und ihren Werten. Denn in Mirós Werken geht es um die Freiheit und das Spiel. Und das veranschaulicht diese neue Ausstellung in Gildehaus ganz wunderbar. Das bedeutet auch, dass die Besucher alle Freiheiten haben. Es geht nicht um richtig oder falsch, nicht um die eine gültige Interpretation eines Werkes. Sondern um das Erforschen, was diese surrealen Bilderwelten für jeden Einzelnen bedeuten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/spielerisch-und-frei-der-kunst-begegnen-208669.html