Spieler greift Schiedsrichter in Bad Bentheim an

gn Bad Bentheim. Unschöne Szenen haben sich am Samstagnachmittag auf dem Sportgelände des SV Bad Bentheim abgespielt. Auf einem dortigen Nebenplatz nahm das Spiel in der 2. B-Jugend-Kreisklasse zwischen dem Tabellenführer SV Bad Bentheim II (35 Punkte) und Sparta Nordhorn II (33) ein hitziges Ende. In dem letzten Spieltag ging es für die Mannschaften um den Titelgewinn. Dem Gastgeber war gegen 15.30 Uhr in der Nachspielzeit der 3:3 Ausgleich gelungen. Die Mannschaft und die Verantwortlichen der Gastmannschaft stürmten daraufhin das Feld und bedrängten den 16-jährigen Schiedsrichter der Partie. Er wurde nach Polizeiangaben von mehreren Personen geschubst und von einem 17-jährigen Spieler mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Der Schiedsrichter brach das Spiel ab und wurde unter dem Schutz der Bentheimer Mannschaft in die Schiedsrichterkabine begleitet. Erst als die Nordhorner Mannschaft abgereist war, konnte er die Kabine wieder verlassen. Der Vorfall wurde im Anschluss bei der Polizei angezeigt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Karte