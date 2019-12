Sperrung der Schloßstraße in Bad Bentheim

Bad Bentheim Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 6. Januar. Während der Bauarbeiten kann die Schloßstraße ausschließlich über die Funkenstiege angefahren werden. Um in Richtung Stadtmitte zu gelangen, wird der Einbahnverkehr aufgehoben, allerdings ist das Parken entlang der Schloßstraße (mit Ausnahme der außerhalb der Fahrband befindlichen Flächen) in dieser Zeit nicht möglich. Der Herrenberg kann ebenfalls über die Funkenstiege angefahren werden, der Sperrpfosten an der westlichen Zufahrt wird entfernt. Für Rückfragen und weitere Informationen steht die Stadtverwaltung unter Telefon 05922 73-0 zur Verfügung.