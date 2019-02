Empfehlung - SPD will kein Schulzentrum nördlich der L 39 in Bentheim

Bad Bentheim Die jüngsten Verkehrsentwicklungen an Neubaugebieten wie in Südstaße oder Ochtruper Straße haben das Thema Verkehr in den Fokus der Bad Bentheimer gerückt. Die SPD-Ratsfraktion will sich 2019 der Problematiken annehmen und auch die Fahrradfreundlichkeit stärken. Schulstruktur und Turnhallenausbau sind weitere Schwerpunkte auf der Agenda. Obendrein steht auch für den SPD-Ortsverein Bad Bentheim das 100-jährige Jubiläum an. Fraktionsvorsitzende Dr. Carin Stader-Deters sowie die Stellvertreter Johann Bardenhorst und Friedbert Porepp geben im GN-Gespräch einen Ausblick auf das laufende Jahr:(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/spd-will-kein-schulzentrum-noerdlich-der-l-39-in-bentheim-282582.html