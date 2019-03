SPD sammelt für die Bentheimer Tafel

Bad Bentheim Nach dem großen Zuspruch der Bevölkerung zur Sammelaktion vor Weihnachten, sammeln die Bentheimer Sozialdemokraten wieder „haltbare“ Lebensmittel für die Bentheimer Tafel. Sie versorgt wöchentlich an mehreren Tagen bedürftige Menschen in Bad Bentheim mit Lebensmitteln. Die Tafel bekommt dafür regelmäßig von ortsansässigen Geschäften und Märkten Lebensmittel wie Obst oder Gemüse. „Aber es fehlt immer wieder an Grundnahrungsmitteln“, so die SPD. Zum Beginn des Frühjahrs bittet die Bentheimer SPD um Lebensmittelspenden für die Tafel. Gerne werden auch Lebensmittelspenden wie Plätzchen, Schokoladenosterhasen und Ostereier angenommen. Am Freitag, 29. März, stehen die Aktiven der Bad Bentheimer SPD zwischen 15 und 17 Uhr beim K&K-Markt in Gildehaus und beim K&K-Markt Bentheim Südstraße. „Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit Ihrer Lebensmittelspende wieder unsere Aktion für die Bentheimer Tafel unterstützen würden“, so die SPD-Aktiven aus dem Ortsverein Bad Bentheim.