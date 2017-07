SPD: „Mehrheitsgruppe schmückt sich mit fremden Federn“

gn Bad Bentheim. Die Bad Bentheimer SPD hat auf eine Pressemitteilung der CDU/FDP-Ratsgruppe zum Thema Sanierung der Fuß- und Radwege reagiert. Darin schreiben die Sozialdemokraten: Die Sanierung von Fuß- und Radwegen in Bentheim und Gildehaus ist für alle Fraktionen im Bentheimer Stadtrat ein wichtiges Thema. Immer wieder machen auch Bürger und Bürgerinnen auf den Zustand der Wege aufmerksam. Von daher hat der Rat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einstimmig beschlossen, zusätzliche Gelder in die Hand zu nehmen, um ein erstes Teilstück der Fuß- und Radwege entlang der Südstrasse schon in diesem Jahr grundlegend zu sanieren. Grund hierfür ist die Verlegung von Glasfaserkabeln in diesem Bereich. „Es wäre nicht sinnvoll, die Fuß- und Radwege, in die die Leitungen verlegt worden sind, jetzt erst notdürftig auf Kosten der Telekom reparieren zu lassen und danach in ein paar Jahren zu sanieren,“ erläutert die Fraktionsvorsitzende der SPD Carin Stader-Deters. Der Sanierungsbedarf ist ja bekannt. Von daher die Sanierung gleich richtigmachen, so die Übereinkunft im Verwaltungsausschuss, teilt die SPD mit.

Dass die Mehrheitsgruppe jetzt die Sanierung der Rad- und Fußgängerweg als ihre alleinige Entscheidung „verkauft“ und die einstimmige Zustimmung aller Mitglieder des Rates, zu der auch der Bürgermeister zählt, in dieser Angelegenheit verschweigt, empört Stader-Deters.

Johann Bardenhorst, SPD-Ortsvereinsvorsitzender und auch Mitglied im Verwaltungsausschuss, ärgert sich darüber, dass die Mehrheitsgruppe die erst kürzlich getroffene Absprache, dass über gemeinsame Beschlüsse in den Ratsgremien auch möglichst nur über gemeinsame Pressemeldungen informiert werden solle, so schnell wieder über den Haufen wirft. „Aber es scheint der Gruppe nur darum zu gehen, positive Beschlüsse ganz schnell als den eigenen Erfolg darzustellen, ohne auf die anderen Fraktionen, die daran mitgewirkt haben, mit ins Boot zu nehmen. In der CDU scheinen Einige im Dauerwahlkampf zu sein. Das ist nicht gut für die Zusammenarbeit in den Gremien“.

Gleichzeitig, so heißt es in der SPD-Mitteilung, amüsieren sich die Sozialdemokraten über die „Haltbarkeit“ von Beschlüssen der Mehrheitsgruppe. Erst Mitte Juni habe die Gruppe verkündet, dass alle Mehreinnahmen in diesem Jahr für die Armin-Franzke-Halle in Gildehaus reserviert werden sollen. Nach der Devise: „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, nichts hindert mich, weiser zu werden“, habe die Gruppe kurz darauf der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 160.000 Euro f ür die Rad-und Fußwegesanierung südlich der Südstrasse zugestimmt. „Vielleicht wäre es doch angebracht, dass die demokratischen Strukturen und Entscheidungswege von allen politischen Fraktionen in Bad Bentheim wieder verstärkt beachtet würden“, so Stader-Deters abschließend.