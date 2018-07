Empfehlung - SPD diskutiert über prekäre Jobs im Einzelhandel

Bad Bentheim Der SPD-Ortsverein Bad Bentheim hatte kürzlich zu einer Gesprächsrunde zum Thema „Einzelhandel – fair oder prekär“ eingeladen. Ein Thema, das großes Interesse hervorgerufen hat. So konnte der Ortsvereinsvorsitzende Johann Bardenhorst viele Besucher im bis auf den letzten Platz besetzten SPD-Bürgerbüro an der Ochtruper Straße begrüßen. „Wir wussten aus Gesprächen mit Beschäftigten im Einzelhandel, dass das auch in Bad Bentheim ein Thema ist. Uns wurde durchaus von Problemen berichtet, über die es sich zu reden lohne und die es zu hinterleuchten gilt,“ so Bardenhorst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/spd-diskutiert-ueber-prekaere-jobs-im-einzelhandel-243202.html