Sozialverband kritisiert die Pannen beim Bahnhofsumbau

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen hat das „Schwarzbuch sozial“ veröffentlicht. Neben den Ungerechtigkeiten aus dem Beratungsalltag des SoVD in Niedersachsen sind auch die Pannen beim Bahnhofsumbau des in Bad Bentheim ein Thema.